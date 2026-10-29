Zwischen Goethe-Museum und Schauspielhaus sprinten auf einmal Polizisten in Kampfmontur durchs Unterholz. Beschimpfungen und Drohungen fliegen durch den Abendnieselregen, weiter vorn gibt es Rangeleien. Gerade haben sich der AfD-Politiker Matthias Helferich und mit ihm gut dreißig Unterstützer aufgemacht zu einem Rundgang über die Düsseldorfer „Kulturmeile“. Ältere Herren mit Fahrrädern sind dabei, einige Anzugträger, außerdem ein paar junge Männer, sportlich, Glatze, Springerstiefel. Dazu mindestens fünf Frauen und Männer mit Stativen und Smartphonekameras im Dauerbetrieb, die alles live auf Youtube in die AfD-Blase übertragen.