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AfD-LeakWie Weidel in NRW das völkische Lager stützt

Lesezeit: 5 Min.

Matthias Helferich gilt als Leitstern der Völkischen in der nordrhein-westfälischen AfD. Co-Parteichefin Alice Weidel steht an seiner Seite.
Matthias Helferich gilt als Leitstern der Völkischen in der nordrhein-westfälischen AfD. Co-Parteichefin Alice Weidel steht an seiner Seite.
Collage: sted/SZ, Fotos: imago, dpa

Im größten Landesverband der AfD eskaliert ein Machtkampf. Dabei unterstützt Parteichefin Alice Weidel einen besonders radikalen Vertreter. Das wird dort auch als Provokation verstanden.

Von Valerie Höhne und Christoph Koopmann, Berlin/Düsseldorf

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Zwischen Goethe-Museum und Schauspielhaus sprinten auf einmal Polizisten in Kampfmontur durchs Unterholz. Beschimpfungen und Drohungen fliegen durch den Abendnieselregen, weiter vorn gibt es Rangeleien. Gerade haben sich der AfD-Politiker Matthias Helferich und mit ihm gut dreißig Unterstützer aufgemacht zu einem Rundgang über die Düsseldorfer „Kulturmeile“. Ältere Herren mit Fahrrädern sind dabei, einige Anzugträger, außerdem ein paar junge Männer, sportlich, Glatze, Springerstiefel. Dazu mindestens fünf Frauen und Männer mit Stativen und Smartphonekameras im Dauerbetrieb, die alles live auf Youtube in die AfD-Blase übertragen.

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AfD-Leak
:„Wirklich unfassbar, wie wir uns der Lächerlichkeit preisgeben“

Die mehr als 420 000 internen Mails der AfD zeigen vieles. Vor allem aber zeigen sie, wie eine Partei versucht, die Geister loszuwerden, die sie rief – und scheitert. Dokumente einer Radikalisierung.

SZ PlusVon Tim Frehler, Valerie Höhne, Nicolas Richter und Ralf Wiegand

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