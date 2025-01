Am Freitag um zwanzig Minuten vor zwölf Uhr kann die Führungsriege von Nordrhein-Westfalens AfD kurz durchatmen. Und Kay Gottschalk darf lächeln: Mit 292 von 477 gültigen Stimmen ist dem 59-jährigen Bundestagsabgeordneten künftig ein Sitz sicher im Plenarsaal des Reichstagsgebäudes, auch nach dem 23. Februar. Soeben haben die knapp 500 Delegierten den Diplomkaufmann auf Platz eins ihrer Parteiliste gewählt – für Gottschalk ist das quasi eine vierjährige Beschäftigungsgarantie als Volksvertreter. Die AfD an Rhein und Ruhr hofft angesichts der hohen Umfragewerte auf bis zu 20 Mandate im neuen Parlament, acht mehr als bisher.

Dennoch wirkt Gottschalk etwas zerknirscht, als er Minuten später im schummrigen Foyer der Eventhalle von Marl steht. Nur etwa ein Drittel der Delegierten hatte seinen Sieg beklatscht, und 61,2 Prozent der Stimmen sind kein Triumph. „Wir haben die Chance vertan zu sagen: Wir ziehen mal auf 80 Prozent“, sagt der Veteran, der schon bei der Gründung der AfD 2013 dabei war und (nach dem Koordinatensystem seiner Partei) als „Gemäßigter“ gilt. Zudem musste Gottschalk erleben, dass überraschend ein bis dato völlig unbekannter Konkurrent gegen ihn antrat, immerhin 151 Stimmen ergatterte – und prompt alte Wunden aufriss im bundesweit mitgliederstärksten AfD-Landesverband (8500 Mitglieder).

Sogar die Landeswahlleiterin fragte schon nach, was da los sei

Gottschalks Gegner Axel Fischer stammt aus Düren – und beklagte die Zustände in seinem heimischen Kreisverband. Dort hielt bis zum Sommer Klaus Esser die AfD-Zügel in seinen Händen, der enge Vertraute von AfD-Landeschef Martin Vincentz war in NRW bis dahin Partei- und Fraktions-Vize. Dann enthüllte die Rheinische Post, dass offenbar Essers Lebenslauf und sein Universitätsabschluss gefälscht waren.

Esser musste seine Parteiämter niederlegen, und er bescherte der Landespartei noch ein Problem: Angeblich soll er als Dürener AfD-Chef Parteimitglieder angeworben haben, die ihren Wohnsitz nicht im Kreis hatten. Das wäre illegal, und es hätte schlimmstenfalls die Beschlüsse des Marler Parteitags ungültig werden lassen. Sogar die NRW-Wahlleiterin ließ im Herbst schon nachfragen, was da los sei in Düren.

In Marl wird Matthias Helferich von Delegierten bejubelt. Der Bundestagsabgeordnete hatte sich selbst mal als das „freundliche Gesicht des NS“ bezeichnet. (Foto: Fabian Strauch/dpa)

Am Freitag gab der frisch gekürte Spitzenkandidat Gottschalk dann Entwarnung: Vier Monate lang habe der Landesverband die gesamte Dürener AfD-Kartei geprüft, vier Parteimitglieder seien ausgetreten – „alles ist durchgecheckt“, versicherte er der SZ. Hätte der Skandal die NRW-Liste der AfD infiziert und das Wahlergebnis im bevölkerungsreichsten Bundesland am 23. Februar gar annulliert, es hätte die blaue Partei bundesweit satte vier Prozentpunkte kosten können.

Am Freitag in Marl drohte der national-konservativen Führung der NRW-AfD noch anderes Unbill. Am Nachmittag sollte sich wiederholen, was bereits der Landesparteitag im vergangenen Februar erlebt hatte: Nach anfänglichen Siegen für die gemäßigte Strömung holte die extreme Parteirechte zum Gegenschlag aus. Nicht einmal drei Stunden nach der Wahl von Gottschalk.

Helferich fordert laut „Remigration“ – und wird gewählt

Da trat Matthias Helferich an Saalmikrofon, der Dortmunder Bundestagsabgeordnete und Vertraute des Thüringer Rechtsaußen Björn Höcke. Helferich war vor dreieinhalb Jahren zwar über die NRW-Liste ins Parlament gelangt – aber die AfD-Fraktion im Bundestag hatte den 36-jährigen Juristen, der sich selbst einmal als das „freundliche Gesicht des NS“ (Nationalsozialismus) bezeichnet hatte, nie aufnehmen wollen. In Marl kandidierte Helferich nun für Platz sechs der Landesliste, nach Lage der Umfragen ebenfalls ein sicheres Ticket für den Verbleib in Berlin. Und das für einen Mann, den der eigene Landesverband gerade aus der Partei ausschließen lassen will.

Helferich gelang es binnen Sekunden, seine Anhänger in der Marler Eventhalle von den Stühlen zu holen. Seinen Parteifreunden empfahl der Dortmunder „eine AfD auf Kickl-Kurs“, stramm rechts nach dem Vorbild von Herbert Kickl, dem umstrittenen Chef der österreichischen FPÖ. Ein „Anbiedern an die CDU“ komme für ihn nicht infrage. Unter dem Jubel der Delegierten präsentierte Helferich seine Antwort „auf das Verramschen unserer Staatsbürgerschaft“, nämlich: „Die Antwort kann nur lauten – Remigration!“

Die Stimmung im Marler Saal nach seiner Rede schrie nach einem Erfolg des westlichsten Rechtsaußen der AfD. Und er wurde gewählt, mit 245 Stimmen. In seiner Rede hatte er sich bereits zuversichtlich gegeben: Die AfD-Fraktion im neuen Bundestag werde ihn bestimmt aufnehmen. Und wenn er bereits bisher mit dazugehört hätte, dann, so Helferich, „wären wir heute schon bei 20 Prozent“.

Spitzenkandidat Gottschalk sieht das anders. Nach Helferichs Wahl schwankte er zwischen Zorn und Ratlosigkeit. Er glaube nicht, dass Helferich es diesmal in die Fraktion schaffe, sagte Gottschalk. Im Gegenteil: „Ich rechne mit einem Anruf aus Berlin am Abend.“ Auch die Parteichefs Alice Weidel und Tino Chrupalla hätten das Kapitel Helferich gern beendet gesehen.

Der Parteitag wurde vom Landesverband vorsichtshalber für insgesamt fünf Tage geplant. Man erwarte noch etliche Kampfabstimmungen, hieß es am Freitag. Wie der Rest der Liste aussehen wird, schien am späten Nachmittag ungewisser denn je.