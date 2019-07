9. Juli 2019, 15:37 Uhr Ultimatum an den Landesvorstand Bundesspitze verlangt Neuwahl bei NRW-AfD

Der AfD-Bundesvorstand stellt dem Vorstand des Landesverbands von Nordrhein-Westfalen ein Ultimatum.

Bis zum 6. Oktober müsse es eine Neuwahl geben - sonst werde der Restvorstand seines Amtes enthoben.

Der Parteitag des Landesverbands in Warburg hatte am Wochenende damit geendet, dass nur noch drei Mitglieder, die dem "Flügel" des thüringischen Rechtsaußen Höcke zuneigen, im Landesvorstand verblieben.

Unter dem Druck des AfD-Bundesvorstands zeichnet sich eine Neuwahl des zerfallenen nordrhein-westfälischen Landesvorstands bis Anfang Oktober ab. Nach dem chaotischen Parteitag der NRW-AfD in Warburg forderte die Bundesspitze ultimativ die komplette Neuwahl des kompletten zwölfköpfigen Landesvorstandes bis zum 6. Oktober. Andernfalls werde der dreiköpfige Restvorstand um Thomas Röckemann seines Amtes enthoben, heißt es in einem Brief des Bundesvorstandes, aus dem die Nachrichtenagentur dpa zitiert. Zuerst hatte die Frankfurter Allgemeine Zeitung von dem Ultimatum berichtet.

Der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen sagte am Dienstag im Deutschlandfunk, er wisse aus einem Gespräch mit Röckemann, "dass die drei auch geschlossen zurücktreten werden, und es wird bis Anfang Oktober eine komplette Neuwahl des Landesvorstandes geben".

Nach einem heftigen Richtungsstreit war am vergangenen Samstag beim Parteitag in Warburg der als gemäßigt eingeschätzte Co-Vorsitzende Helmut Seifen gemeinsam mit acht Vorstandsmitgliedern zurückgetreten. Der gleichberechtigte Parteichef Röckemann und zwei weitere Mitglieder blieben vorerst im Amt. Anträge auf ihre Abwahl erreichten zwar mehr als 50 Prozent der Stimmen, aber nicht die notwendige Zweidrittelmehrheit.

Röckemann gilt als Sympathisant des "Flügels" um den thüringischen Rechtsaußen Björn Höcke. Seifen hatte vor einer Unterwanderung der AfD-NRW durch den "Flügel" gewarnt.

Meuthen zeigte sich sicher, dass es künftig eine "bürgerlich-konservative Mehrheit im NRW-Landesvorstand geben" werde. Der jetzige Rumpfvorstand um Röckemann könnte inhaltlich gar nicht arbeiten, sondern werde für maximal drei Monate kommissarisch im Amt bleiben. Röckemann äußerte sich zunächst nicht.

Eigentlich müsste nur Nachwahl abgehalten werden

Als möglicher neuer Landesparteichef steht der verteidigungspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Rüdiger Lucassen, bereit. Er gehört nach eigenen Angaben keinem Lager in der AfD an, sondern steht für einen "national-konservativen Kurs".

Der mit etwa 5360 Mitgliedern größte AfD-Landesverband muss nach Angaben eines Parteisprechers laut Satzung bis zum 6. Oktober lediglich die Nachwahl für die zurückgetretenen Vorstandsmitglieder ansetzen. Der nächste reguläre Parteitag steht eigentlich erst im Dezember an, auf dem der gesamte Vorstand neu gewählt werden muss.