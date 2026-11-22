Die AfD in Nordrhein-Westfalen steht vor der wichtigsten Wahl ihrer Geschichte. Nur: Sie ist zutiefst gespalten. Der Streit dreht sich um ein Kernkonzept der Radikalen in der Partei. Beim Parteitag gelingt noch mal ein Kompromiss. Fürs Erste.

Von Christoph Koopmann, Mülheim an der Ruhr