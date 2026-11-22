Über den Leuchtbuchstaben, die das Wort „Love“ formen, hat irgendwer eine Deutschlandflagge aufgehängt. Immerhin anhand der Plastikrosenblüten am Geländer der Zuschauerempore und an der Discokugel über dem Bühnenaufgang lässt sich noch erahnen, dass hier in der Industriegebietshalle in Mülheim an der Ruhr sonst großformatige Hochzeiten stattfinden. Am Sonntagvormittag ist es so eiskalt hier drinnen, dass viele ihre Wintermäntel anbehalten. Mit Romantik ist nicht zu rechnen: Die AfD Nordrhein-Westfalen trifft sich hier zum Landesparteitag, der kein ganz gewöhnlicher ist, weil dieser Landesverband eben kein gewöhnlicher ist. Nicht zerstritten, was man ja gewohnt wäre von der AfD, nein: verfeindet.
AfD in Nordrhein-WestfalenWie viel Remigration darf’s denn sein?
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Die AfD in Nordrhein-Westfalen steht vor der wichtigsten Wahl ihrer Geschichte. Nur: Sie ist zutiefst gespalten. Der Streit dreht sich um ein Kernkonzept der Radikalen in der Partei. Beim Parteitag gelingt noch mal ein Kompromiss. Fürs Erste.
Von Christoph Koopmann, Mülheim an der Ruhr
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