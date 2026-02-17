Mit Niedersachsen verschärft ein weiteres Bundesland seine Gangart gegen die AfD. Innenministerin Daniela Behrens (SPD) erklärte am Dienstag in Hannover, dass der Landesverband vom Landesverfassungsschutz als „extremistische Bestrebung“ eingestuft werde. „Die Bewertung des Verfassungsschutzes ist eindeutig: Die größte Gefahr für unsere Gesellschaft geht vom Rechtsextremismus aus, und die AfD Niedersachsen ist nach der Einstufung eindeutig diesem Phänomenbereich zuzuordnen“, sagte Behrens.
Innere SicherheitNiedersachsen stuft AfD-Landesverband als „extremistisch“ ein
Der Verfassungsschutz sieht in der AfD Niedersachsen eine Bedrohung für die Gesellschaft. Eine rechtsextremistische Ideologie sei prägend für den ganzen Landesverband.
Von Markus Balser und Tim Frehler, Berlin
