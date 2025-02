Rezension von Ronen Steinke

Politik liegt stromabwärts von Kultur. So plastisch hat das mal ein Vordenker der amerikanischen Rechtspopulisten auf den Punkt gebracht, Andrew Breitbart, Gründer verschiedener Online-Medien. Er kollabierte 2012 plötzlich auf offener Straße in Los Angeles und starb, woraufhin Steve Bannon und andere rechte Spindoktoren sein Werk aber fortsetzten, mit dem bekannten, epochalen Erfolg. „Politics is downstream from culture“, das heißt: Wer die Politik verändern will, der muss zuerst die Kultur verändern.