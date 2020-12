Was macht die AfD in Moskau?

Von Markus Balser und Silke Bigalke, Berlin/Moskau

Selten verlief ein Besuch deutscher Politiker in Moskau so harmonisch wie der von AfD-Co-Chef Tino Chrupalla und dem außenpolitischen Sprecher der Fraktion, Armin-Paul Hampel. Kein Wunder, denn ihnen ging es nicht darum, Konflikte anzusprechen. Mit dem Besuch wolle man eher, so Chrupalla, "die Gefahr eines neuen Kalten Krieges verhindern". Kuschelkurs statt Kritik also.