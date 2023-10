Die AfD spricht bei Weitem nicht nur frühere Anhänger der Union an. In Bayern und besonders in Hessen hat sie extrem viele Stimmen aus dem linken Lager bekommen.

Von Roland Preuß

Das Stück, das die AfD an diesem Montag in Berlin-Mitte inszeniert, heißt "Wir sind Volkspartei". Es soll ein paar altbekannte Botschaften unter die Leute streuen: Dass die Bürger keine Verbotspolitik mehr wollten. Dass die AfD einen Rekordzuwachs an Mitgliedern hat. Dass die Partei trotz ihres Rückhalts bei den Menschen ausgegrenzt werde, ein Opfer eines angeblichen Kartells der etablierten Parteien. Und doch werden auch gleich ein paar unerhörte Begebenheiten abzuhandeln sein in diesem Wahldrama.