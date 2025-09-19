Zum Hauptinhalt springen

Räumungsklage gegen AfDKeine Einigung zwischen AfD und Vermieter

Lesezeit: 2 Min.

Am Abend der Bundestagwahl projizierte die AfD ihr Logo auf die Fassade ihrer Parteizentrale – und missachtete damit ein vereinbartes Werbeverbot.
(Foto: RALF HIRSCHBERGER/AFP)

Der Österreicher Lukas Hufnagl hatte der AfD den Mietvertrag für ihre Berliner Parteizentrale gekündigt – doch sie blieb. Vor Gericht kommt es nun zu Wortgefechten.

Von Tim Frehler, Berlin

Im Rechtsstreit um die fristlose Kündigung des Mietverhältnisses der AfD für ihre Parteizentrale in Berlin soll am 26. September ein Urteil fallen. Das gab Burkhard Niebisch, Richter am Landgericht Berlin II, am Freitag bekannt. Zuvor konnten sich Vertreter der Eigentümerfirma der Immobilie und die AfD nicht auf einen Vergleich einigen.

