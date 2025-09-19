Räumungsklage gegen AfD Keine Einigung zwischen AfD und Vermieter 19. September 2025, 14:48 Uhr | Lesezeit: 2 Min. |

Am Abend der Bundestagwahl projizierte die AfD ihr Logo auf die Fassade ihrer Parteizentrale – und missachtete damit ein vereinbartes Werbeverbot. (Foto: RALF HIRSCHBERGER/AFP)

Der Österreicher Lukas Hufnagl hatte der AfD den Mietvertrag für ihre Berliner Parteizentrale gekündigt – doch sie blieb. Vor Gericht kommt es nun zu Wortgefechten.

Von Tim Frehler, Berlin

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback