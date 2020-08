Jörg Meuthen bekommt viel Ermunterung für seinen neuen Kurs in der AfD. Und der bisherige Kurs? Wer war für den verantwortlich, wenn nicht er?

Von Markus Balser und Jens Schneider

Es muss da wohl ein Erweckungserlebnis bei Jörg Meuthen gegeben haben, sagt einer, der einige Jahre in der AfD dabei ist und den Parteichef schon lange beobachtet. Wie sonst könnte Meuthen plötzlich entdeckt haben, was er zuvor immer abgestritten hatte? Dass der frühere AfD-Spitzenpolitiker Andreas Kalbitz eine düstere rechte Vergangenheit hat, mit dem er doch seit zweieinhalb Jahren eng im Bundesvorstand zusammenarbeitet. Und dass Andreas Kalbitz zusammen mit seinem ebenso rechten Weggefährten Björn Höcke die AfD unter seinen Einfluss bringen will.