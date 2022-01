Jörg Meuthen (l.) war in der Partei neben Tino Chrupalla und Alice Weidel schon länger isoliert.

Von Markus Balser und Jens Schneider, Berlin

Wie wenig Macht der eigene Parteichef bei der AfD zuletzt hatte? Am Montag führte sein Rivale Tino Chrupalla das Jörg Meuthen eindrucksvoll vor Augen. Der Vorstand hatte sich verabredet, um über mögliche Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten zu reden. Mehrere Köpfe wurden gehandelt. Gegen den Willen Meuthens drückte Chrupalla am Ende den umstrittenen Chef der Werteunion, Max Otte, durch. Für viele in der AfD war damit klar: Der Parteichef und sein für AfD-Verhältnisse gemäßigtes Lager haben ihre Mehrheit im Bundesvorstand verloren.