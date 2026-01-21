Eigentlich hat die AfD in Mecklenburg-Vorpommern allen Grund optimistisch ins Wahljahr 2026 zu blicken. In Umfragen liegt die Partei seit Monaten vorn. Man will den Ministerpräsidenten stellen nach der Landtagswahl im September, entschlossen und geeint in den Wahlkampf ziehen. Zumindest daraus wird aber erst einmal nichts: Wenn die AfD am kommenden Wochenende auf einem Parteitag in Neubrandenburg ihre Landesliste aufstellt, werden überraschend zwei Männer um den Spitzenplatz konkurrieren. Dabei war der interne Zwist gerade erst beruhigt worden.
AfD in Mecklenburg-VorpommernZwei Männer, ein Spitzenplatz
Lesezeit: 2 Min.
Die AfD will in Mecklenburg-Vorpommern möglichst geschlossen in den Wahlkampf ziehen, um das Amt des Ministerpräsidenten zu erringen. Doch die Partei ist sich wieder mal nicht einig.
Von Ulrike Nimz, Hamburg
Start ins Wahljahr:Die AfD ist siegesgewiss - trotz interner Konflikte
In mehreren Bundesländern wird gewählt, die AfD rechnet sich Chancen auf ein Ministerpräsidentenamt aus. Doch beim Wahlkampfauftakt zeigen sich auch viele Probleme.
Lesen Sie mehr zum Thema