Zum Hauptinhalt springen

AfD in Mecklenburg-VorpommernZwei Männer, ein Spitzenplatz

Lesezeit: 2 Min.

Nikolaus Kramer (vorne), Chef der AfD-Fraktion in Mecklenburg-Vorpommern, will als Spitzenkandidat bei der Landtagswahl antreten. So auch Enrico Schult (hinten), der Co-Landeschef der Partei.
Nikolaus Kramer (vorne), Chef der AfD-Fraktion in Mecklenburg-Vorpommern, will als Spitzenkandidat bei der Landtagswahl antreten. So auch Enrico Schult (hinten), der Co-Landeschef der Partei. (Foto: Jens Büttner/DPA)

Die AfD will in Mecklenburg-Vorpommern möglichst geschlossen in den Wahlkampf ziehen, um das Amt des Ministerpräsidenten zu erringen. Doch die Partei ist sich wieder mal nicht einig.

Von Ulrike Nimz, Hamburg

Eigentlich hat die AfD in Mecklenburg-Vorpommern allen Grund optimistisch ins Wahljahr 2026 zu blicken. In Umfragen liegt die Partei seit Monaten vorn. Man will den Ministerpräsidenten stellen nach der Landtagswahl im September, entschlossen und geeint in den Wahlkampf ziehen. Zumindest daraus wird aber erst einmal nichts: Wenn die AfD am kommenden Wochenende auf einem Parteitag in Neubrandenburg ihre Landesliste aufstellt, werden überraschend zwei Männer um den Spitzenplatz konkurrieren. Dabei war der interne Zwist gerade erst beruhigt worden.

Zur SZ-Startseite

Start ins Wahljahr
:Die AfD ist siegesgewiss - trotz interner Konflikte

In mehreren Bundesländern wird gewählt, die AfD rechnet sich Chancen auf ein Ministerpräsidentenamt aus. Doch beim Wahlkampfauftakt zeigen sich auch viele Probleme.

SZ PlusVon Tim Frehler, Iris Mayer und Kathrin Wiesel-Lancé

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite