Die AfD in Mecklenburg-Vorpommern greift nach der Macht. Nach der Landtagswahl im September will sie regieren – und zwar allein. Helfen soll ein neuer Generalsekretär. Dessen rechtsextreme Vergangenheit kümmert die Partei nicht.

Der Aufsteller vor dem Kulturhaus „Treffpunkt Europas“ steht etwas im Kontrast zu dem, was an diesem Samstag in der Halle der Kleinstadt Grimmen in Mecklenburg-Vorpommern stattfinden wird. Er wirbt für das „Festival der Travestie“ am 16. Oktober dieses Jahres. Zuvor will hier im Kulturhaus allerdings die AfD ihr Programm für die Landtagswahl beschließen und einen Generalsekretär wählen.