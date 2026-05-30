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Landtagswahl in Mecklenburg-VorpommernWie sich die AfD im Nordosten für den Wahlkampf rüstet

Lesezeit: 4 Min.

Leif-Erik Holm will für die AfD bei der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern die 45-Prozent-Marke erreichen. Von dieser Marke ist seine Partei im Moment aber noch ein gutes Stück weit entfernt.
Leif-Erik Holm will für die AfD bei der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern die 45-Prozent-Marke erreichen. Von dieser Marke ist seine Partei im Moment aber noch ein gutes Stück weit entfernt. Bernd Wüstneck/dpa

Die AfD will in Mecklenburg-Vorpommern nach der Landtagswahl im September regieren – und zwar allein. Helfen soll ein neuer Generalsekretär. Dessen rechtsextreme Vergangenheit kümmert die Partei nicht.

Von Tim Frehler, Grimmen

Der Aufsteller vor dem Kulturhaus „Treffpunkt Europas“ steht etwas im Kontrast zu dem, was an diesem Samstag in der Halle der Kleinstadt Grimmen in Mecklenburg-Vorpommern stattfinden wird. Er wirbt für das „Festival der Travestie“ am 16. Oktober dieses Jahres. Zuvor will hier im Kulturhaus allerdings die AfD ihr Programm für die Landtagswahl beschließen und einen Generalsekretär wählen.

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