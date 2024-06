Am Ende ist der Jubel dann doch groß bei der AfD , trotz all der Pannen. „Wir haben ein super Ergebnis eingefahren, zweitstärkste Kraft und stärkste Kraft im Osten, nach den ganzen Unkenrufen, nach dem ganzen Sperrfeuer“, ruft Co-Parteichefin Alice Weidel nach der ersten Ergebnisprognose. Die AfD feiert ihre Wahlparty im Norden Berlins, auf den Stehtischen liegen Deutschlandfahnen bereit, Sekt wird gereicht und Bier. Der erste Jubel brandet auf, als die Grünen, der Lieblingsfeind, in den Prognosen des ZDF am frühen Abend auf nur noch 12,5 Prozent taxiert werden und damit starke Verluste für sie anstehen. Noch lauter wird es, als der AfD etwa 16 Prozent vorausgesagt werden, das wäre das bundesweit beste Ergebnis der Parteigeschichte.

Dabei ist der Europawahlkampf nicht ideal gelaufen für die AfD, das hatte zuvor selbst Weidel eingestanden. Manche Probleme seien „hausgemacht“ gewesen, man werde Lehren ziehen aus den vergangenen Wochen, sagte sie diese Woche. Lernstoff gibt es reichlich, die AfD ist seit Beginn des Jahres kaum mehr herausgekommen aus dem Abwärtssog von Vorwürfen und Affären. Den Auftakt machte das Treffen von Rechtsextremisten und rechten Geldgebern mit AfD-Funktionären im Herbst in einem Hotel bei Potsdam, wo über die Vertreibung von Millionen Zuwanderern diskutiert wurde und das im Januar enthüllt wurde.

Es folgten Vorwürfe, Spitzenkandidat Maximilian Krah und Petr Bystron vom AfD-Listenplatz 2 würden mit Russland und China kollaborieren und hätten dafür Geld angenommen. Die Ermittlungen laufen, beide bestreiten die Vorwürfe. Zuletzt hielt es Krah für eine gute Idee, Mitglieder der SS, die unter anderem die NS-Konzentrationslager bewachte, in einem Interview nicht allzu schlecht dastehen zu lassen: „Es gab sicherlich einen hohen Prozentsatz an Kriminellen, aber nicht alle waren kriminell“, sagte er La Repubblica und der Financial Times. Es kam zum Bruch mit dem bisherigen französischen Bündnispartner, dem rechtsnationalen Rassemblement National von Marine Le Pen.

Anfang des Jahres hatte die AfD in Umfragen noch deutlich über 20 Prozent gelegen, 22 Prozent ermittelte die Forschungsgruppe Wahlen (FGW) im Januar. Nun sehen die ersten Hochrechnungen des ZDF die Partei bei etwas über 16 Prozent, deutlich weniger als die Umfragen zu Jahresbeginn, aber ein klarer Rekordwert. Die bisherige Marke stammt von der Bundestagswahl 2017, da waren es 12,6 Prozent, bei der Europawahl 2019 dann 11,0 Prozent.

Dennoch: Vielen, die vor einigen Monaten noch AfD wählen wollten, dämmerte mittlerweile offenbar, dass dies vielleicht doch nicht die beste Idee ist. Eine repräsentative Umfrage im Auftrag der Kampagnenplattform Campact gibt Hinweise darauf, wie sie sich umorientiert haben. Campact hatte Bürger, die im Januar angegeben hatten, bei einer Bundestagswahl AfD wählen zu wollen, erneut befragen lassen. Diejenigen, die am Sonntag nicht AfD wählen wollten, gaben in den häufigsten Fällen an, bei der Europawahl für CDU oder CSU (25 Prozent) oder das Bündnis Sahra Wagenknecht (24 Prozent) stimmen zu wollen.

Krah hat sich aus dem Parteivorstand zurückgezogen. Mit ihm ist trotzdem zu rechnen

Woher kam der Sinneswandel? Am häufigsten gaben die Ex-AfD-Anhänger an, durch das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) stehe inzwischen eine demokratische Alternative bereit, ebenso viele, 48 Prozent, nannten die Skandale um den AfD-Spitzenkandidaten Krah. Drittwichtigster Grund: die Verstrickungen der AfD mit Russland und China, die der Partei den Vorwurf eingebracht haben, sie habe „Vaterlandsverräter“ in ihren Reihen. „Die Radikalität Krahs kostet die AfD Wählerstimmen“, sagt Felix Kolb, geschäftsführender Vorstand von Campact. Ohne die Vorwürfe hätte das Ergebnis demnach noch deutlich höher ausfallen können.

Maximilian Krahs Affären bedeuten allerdings keineswegs, dass er in der AfD keine Rolle mehr spielen will. „Ich stelle mich neu auf und nutze meine Popularität. Ich habe viele Anfragen von Schülern und jungen Leuten“, sagte er der SZ.

Wer auch immer dann mit Krah zusammenarbeiten möchte, wenn er denn weiterhin eine einflussreiche Rolle spielen sollte, die Partner können sich auf weitere Eklats einstellen. Zu den Vorwürfen, er habe mit seinen Interview-Äußerungen die SS verharmlost, sagte Krah: „Bei meinen Äußerungen zur Waffen-SS habe ich inhaltlich nichts zurückzunehmen.“