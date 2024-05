Von Markus Balser und Christoph Koopmann, Berlin

Der AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl, Maximilian Krah, hat angekündigt, sein Amt im Bundesvorstand der Partei niederzulegen. Krah will außerdem auf Auftritte im Europa-Wahlkampf verzichten. Das erklärte Krah nach Informationen der Süddeutschen Zeitung am Mittwochmorgen in einer Schaltkonferenz mit den AfD-Parteichefs Alice Weidel und Tino Chrupalla. Sein Büro bestätigte den Rückzug später in den sozialen Medien.