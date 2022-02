Im Fall der geplanten Rückkehr des AfD-Mitglieds Jens Maier in ein Richteramt kritisiert Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) das zögerliche Vorgehen in Sachsen. "Häufig fehlt den zuständigen Stellen der Mut einzuschreiten", schreibt er in dem am Mittwoch vorab veröffentlichten Zeit-Beitrag. Das Abwarten der Justizministerin Katja Meier (Grüne) in Sachsen aus formaljuristischen Gründen wirke "ziemlich unambitioniert". Maier, der Richter am Landgericht Dresden war, saß von 2017 bis 2021 für die AfD im Bundestag. Bei der Bundestagswahl im vergangenen September verlor er sein Mandat und stellte in Sachsen einen Antrag auf Rückkehr ins Richteramt. Maier wird vom sächsischen Verfassungsschutz als Rechtsextremist eingestuft. Auch der Deutsche Richterbund forderte Meier auf, alle rechtlichen Möglichkeiten zu prüfen. "Ein Jens Maier darf kein Richter sein, ein Björn Höcke kein Lehrer", machte Georg Maier deutlich.