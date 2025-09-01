Knapp zwei Wochen sind es noch bis zu den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen. Die gelten als erster Stimmungstest für die schwarz-rote Koalition in Berlin. Entscheiden wird sich der aber nicht nur an den Prozentzahlen für CDU und SPD, sondern auch daran, wie die AfD abschneidet. Deren Vertreter schielen auf eine Verdreifachung des Ergebnisses von vor fünf Jahren. Damals landete die AfD landesweit bei gut fünf Prozent, jetzt will sie sich im Westen weiter etablieren.
Landesverband NRWIntrigen und Machtkämpfe nach Art der AfD
- Die AfD in NRW hofft bei den Kommunalwahlen am 14. September auf eine Verdreifachung ihres Ergebnisses.
- Innerhalb der Partei kämpfen Lager um Macht, wobei Landeschef Vincentz gegen den rechtsextremen Bundestagsabgeordneten Helferich vorgeht, der aus der Partei ausgeschlossen werden soll.
- Der Machtkampf entscheidet über die künftige Ausrichtung der AfD zwischen gemäßigterem Kurs und radikaler Positionierung am rechten Rand.
Die Partei erwartet bei den Kommunalwahlen in NRW ein starkes Ergebnis, doch kurz davor streitet sie sich auf offener Bühne. Es geht auch darum, wie weit rechts der große Landesverband stehen will.
Von Tim Frehler, Wuppertal
