Die Partei erwartet bei den Kommunalwahlen in NRW ein starkes Ergebnis, doch kurz davor streitet sie sich auf offener Bühne. Es geht auch darum, wie weit rechts der große Landesverband stehen will.

Von Tim Frehler, Wuppertal

Knapp zwei Wochen sind es noch bis zu den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen. Die gelten als erster Stimmungstest für die schwarz-rote Koalition in Berlin. Entscheiden wird sich der aber nicht nur an den Prozentzahlen für CDU und SPD, sondern auch daran, wie die AfD abschneidet. Deren Vertreter schielen auf eine Verdreifachung des Ergebnisses von vor fünf Jahren. Damals landete die AfD landesweit bei gut fünf Prozent, jetzt will sie sich im Westen weiter etablieren.