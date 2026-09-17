AfD-Besuch in der Ukraine„Man kann nicht erkennen, dass die russische Seite verhandeln will“

Rüdiger Lucassen ist Bundestagsabgeordneter für die AfD und Oberst a. D. Anders als viele in seiner Partei ist er nicht nach Moskau, sondern nach Kiew gefahren. Und hat nun auf einiges eine eigene Sicht.

Rüdiger Lucassen macht es sich jedenfalls nicht so leicht wie viele in der AfD. Da lautet oft die Gleichung: Ende der Ukraine-Hilfen plus Gespräche mit dem Kreml gleich Frieden. Es ist schon eine Nachricht an sich, dass ein AfD-Politiker in die Ukraine reist, sich die Folgen des russischen Angriffskriegs mal vor Ort in Kiew anschaut.