Nach außen demonstriert die AfD Gelassenheit, wenn es darum geht, dass die Partei im Visier des Verfassungsschutzes ist. In internen E-Mails klingt das schon anders.

Was tun, wenn der Verfassungsschutz klingelt? Der Vorstand des AfD-Landesverbands Mecklenburg-Vorpommern hat dafür einen guten Rat. „WICHTIG: Haltet euch nicht für schlauer als die VS-Mitarbeiter“, lautet die Empfehlung an Mitglieder und Förderer der Partei. Sie stammt aus einem Leitfaden, den der Landesverband am 16. Juli 2026 per E-Mail verschickte. Die Nachricht gehört zu einem Konvolut aus rund 420 000 Mails aus dem Inneren der AfD, die Hacker erbeutet und vorvergangene Woche ins Internet gestellt haben.