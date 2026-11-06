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AfD-Leak„Wir haben den VS vor der Tür!“ – Wie es für die AfD ist, ein Beobachtungsfall zu sein

Lesezeit: 5 Min.

Collage: sted/SZ, imago, dpa

Nach außen demonstriert die AfD Gelassenheit, wenn es darum geht, dass die Partei im Visier des Verfassungsschutzes ist. In internen E-Mails klingt das schon anders.

Von Saimah Jiwa und Leon Wenz

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Was tun, wenn der Verfassungsschutz klingelt? Der Vorstand des AfD-Landesverbands Mecklenburg-Vorpommern hat dafür einen guten Rat. „WICHTIG: Haltet euch nicht für schlauer als die VS-Mitarbeiter“, lautet die Empfehlung an Mitglieder und Förderer der Partei. Sie stammt aus einem Leitfaden, den der Landesverband am 16. Juli 2026 per E-Mail verschickte. Die Nachricht gehört zu einem Konvolut aus rund 420 000 Mails aus dem Inneren der AfD, die Hacker erbeutet und vorvergangene Woche ins Internet gestellt haben.

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