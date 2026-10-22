Die Entstehung der AfD, und ihr Anwachsen auf ihre heutige Größe, war lange Zeit ein durchaus lärmender Prozess. In der frisch gegründeten Partei kämpften jahrelang diverse Personen und Fraktionen um Einfluss und verbreiteten gerne unvorteilhafte Interna über ihre jeweiligen Rivalen. Diese besondere Form der Transparenz in einer Partei, die deren einstiger Chef Alexander Gauland mal einen „gärigen Haufen“ nannte, hat mit wachsendem Parteialter (und Erfolg) etwas nachgelassen: Die in weiten Teilen rechtsextremistische AfD hat sich professionalisiert und zeigt heute weniger von ihren inneren Spannungen als zu Beginn.

Seit dieser Woche allerdings setzt der Partei ein großes Datenleck zu: Hacker haben sich Zugriff auf zehn Mail-Postfächer verschafft und die Inhalte von mehr als 420 000 E-Mails für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die jüngsten Nachrichten stammen aus dem September dieses Jahres. Mein Kollege Max Muth beantwortet hier die wichtigsten Fragen – unter anderem, ob auch Privatpersonen die Daten im Netz abrufen und herunterladen können.

Die Süddeutsche Zeitung wertet den Datenbestand mit einem Team umfassend aus. Die Mails reichen bis 2013 zurück, also bis zur Parteigründung, und sie gewähren einen tiefen Einblick in den Parteialltag: Es geht um Organisatorisches, um Drohungen von außen, einmal auch um den Unmut der heutigen Parteichefin Alice Weidel über eine Hotelkette. Über die Zeit erzählt das Material aber auch von der wachsenden Radikalisierung der AfD. Unsere Experten Tim Frehler und Valerie Höhne haben erste Erkenntnisse zusammengefasst. Hören Sie hier unseren Podcast zum Thema.

Weil die AfD in vielerlei Hinsicht für die Parteien der Mitte nicht als Koalitionspartner infrage kommt, haben diese gegen die Rechtsextremen eine Brandmauer hochgezogen. Manche in der Union fordern jetzt auch eine allgemeine Brandmauer nach links. Der Historiker Volker Weiß erklärt, warum er Forderungen nach einem solchen Umbau der Brandmauer skeptisch sieht.

Was heute wichtig ist

Weidel will radikale Neuordnung der EU. Die AfD ist einst als Anti-Euro-Partei gegründet worden. Jetzt hat Parteichefin Alice Weidel in Straßburg ihre Pläne für Europa vorgestellt. Statt vom Euro-Austritt zu sprechen, plädiert sie nun für einen Umbau der EU. Unter anderem will sie Europawahlen abschaffen. Mit der Neuorientierung sucht sie offenbar Anschluss an Marine Le Pen. Zum Artikel

Papst braucht keine weitere Therapie. Wegen eines Karzinoms war Papst Leo XIV. operiert worden. Eine Untersuchung des Gewebes ergab, dass die Erkrankung lokal begrenzt gewesen sei, eine weitere Therapie sei nicht erforderlich. Der Papst sei krebsfrei, sagten seine Ärzte. Zum Artikel

Selenskij: Wäre mit Status quo an Frontlinie einverstanden. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij ist nach eigenen Angaben bereit, im Ukraine-Krieg die derzeitigen Frontlinien zu akzeptieren und damit den langjährigen Konflikt zu beenden. „Ja, wir müssen jetzt die Frontlinien einfrieren“, sagte er im Gespräch mit dem US-Sender Fox News. Bisher lehnt Russland das ab. Jetzt hat sich der Kreml aber zu Gesprächen mit den USA und der Ukraine bereit erklärt. Zum Newsblog zum Ukraine-Krieg

Wie gefährlich die Cyber-Sicherheitslücke ist. Alarm im Netz: Blogs, Onlineshops und Nachrichtenportale könnten ins Visier von Angreifern geraten. Betroffen ist die weitverbreitete Programmiersprache PHP, auf der ein großer Teil des Internets basiert. Die Sicherheitslücke ist schwerwiegend. Angreifer könnten darüber die vollständige Kontrolle über Webseiten übernehmen. Zum Artikel

Angriffe der Huthi: USA ziehen Botschaftspersonal aus Saudi-Arabien ab. Das Außenministerium begründet den Schritt mit zunehmenden Attacken auf zivile Ziele. Zurückbeordert werden nicht dringend benötigte Regierungsmitarbeiter. Zum Newsblog zum Krieg in Nahost

Weitere wichtige Themen

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Dossier Digitalwende: Rechenzentren, aber bitte woanders. In Eisenach in Thüringen wollten der Oberbürgermeister und ein Projektentwickler aus Leipzig ein Großrechenzentrum hinstellen. Der Bau wurde vorerst von einer Bürgerinitiative gestoppt. Der Protest zeigt, wie die Ausbaupläne der Bundesregierung auf kommunaler Ebene scheitern könnten. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Die Lkw-Wende entscheidet sich auf dem Betriebshof. Europa verliert bei E-Lastwagen den Anschluss, dabei liegt ein Teil der Lösung auf den eigenen Betriebshöfen. Ladepunkte bleiben dort tagsüber ungenutzt. Ein Start-up will diese Reserven nun heben. Höchste Zeit, denn schon nächstes Jahr könnte sich die Elektro-Wende beschleunigen. Eine wichtige Rolle dabei spielt der Durchbruch des autonomen Fahrens. Zum Briefing