Der Aufschrei war groß, nachdem bekannt wurde, dass sich im November 2023 in einem Landhaus in Potsdam Rechtsextremisten, AfD-Politiker und einzelne CDU-Mitglieder getroffen hatten, um unter anderem über „Remigration“ zu sprechen. Wochenlang gingen nach der Correctiv-Recherche Anfang 2024 deutschlandweit massenhaft Menschen auf die Straße. Das Treffen von Potsdam, so die damalige Lesart, war ein Tabubruch.
AfD-LeaksWie die AfD bereits seit Jahren über „Remigration“ diskutiert
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Kaum ein AfD-Begriff wurde in den vergangenen Jahren so kontrovers diskutiert wie dieser: „Remigration“. Mails aus dem AfD-Leak verdeutlichen, wie er innerhalb der Partei eine erstaunliche Karriere hingelegt hat.
Von Tim Frehler und Vinzent-Vitus Leitgeb, Berlin, München
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