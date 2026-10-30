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AfD-LeaksWie die AfD bereits seit Jahren über „Remigration“ diskutiert

Lesezeit: 5 Min.

Collage: SZ, Fotos: dpa (4), imago

Kaum ein AfD-Begriff wurde in den vergangenen Jahren so kontrovers diskutiert wie dieser: „Remigration“.  Mails aus dem AfD-Leak verdeutlichen, wie er innerhalb der Partei eine erstaunliche Karriere hingelegt hat.

Von Tim Frehler und Vinzent-Vitus Leitgeb, Berlin, München

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Der Aufschrei war groß, nachdem bekannt wurde, dass sich im November 2023 in einem Landhaus in Potsdam Rechtsextremisten, AfD-Politiker und einzelne CDU-Mitglieder getroffen hatten, um unter anderem über „Remigration“ zu sprechen. Wochenlang gingen nach der Correctiv-Recherche Anfang 2024 deutschlandweit massenhaft Menschen auf die Straße. Das Treffen von Potsdam, so die damalige Lesart, war ein Tabubruch.

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