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DatenleckSetzte die AfD einen Privatdetektiv auf Fabian Köster an?

Lesezeit: 3 Min.

Der Satiriker Fabian Köster auf der Lit.Cologne 2025 bei einer Veranstaltung zu dem Podcast „Schlag und Fertig“, den er  zusammen mit Jonas Hector produziert.
Der Satiriker Fabian Köster auf der Lit.Cologne 2025 bei einer Veranstaltung zu dem Podcast „Schlag und Fertig“, den er  zusammen mit Jonas Hector produziert.
Foto: IMAGO/Christoph Hardt

Der ZDF-Reporter, bekannt aus der satirischen „Heute-Show“, gab sich 2019 auf einer FPÖ-Wahlparty als Reporter von „AfD-TV“ aus. Geleakte Mails zeigen nun, dass die Partei danach an seine Privatadresse kommen wollte.

Von Tim Frehler, Berlin

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Gut 16 Prozent erhielt die extrem rechte FPÖ bei der Nationalratswahl 2019. Auf ihrer Wahlparty war damals auch der ZDF-Reporter Fabian Köster, bekannt aus der „Heute-Show“, dabei. Köster hielt seinen Gesprächspartnern allerdings kein ZDF-Mikrofon unter die Nase, sondern eines von „AfD-TV“, als dessen Reporter er sich ausgab. „Wenn man hier Spaß haben will, dann geht man natürlich nicht als Lügenpresse, dann geht man als Alternatives Fernsehen Deutschland“, sagt er zu Beginn des Films. Um einen wirklichen Fernsehsender handelt es sich bei „AfD-TV“ indes nicht, vielmehr werden auf der parteieigenen Plattform Parteitage und gefällige Gespräche mit AfD-Politikern ins Netz übertragen.

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