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DatenleckWas man über das AfD-Leak jetzt wissen sollte

Lesezeit: 3 Min.

Collage: sted/SZ, Foto: imago

Unbekannte Hacker haben fast 300 Gigabyte an internen E-Mails der AfD öffentlich gemacht. Interessant ist nicht nur der Inhalt, sondern auch die Art des Hacks und die Motivation der Angreifer.

Von Max Muth

SZ bei Google bevorzugen

Am Wochenende gab es erste Gerüchte, spätestens seit Montag ist klar: Die AfD ist Opfer eines Cyberangriffs geworden. Unbekannte Hacker haben sich Zugang zu den Servern eines Dienstleisters der Partei verschafft und mehr als 400 000 E-Mails aus Postfächern kopiert. Die Partei hat den Vorfall bestätigt. Die Hacker sind allem Anschein nach keine gewöhnlichen Cyberkriminellen. Denn statt Lösegeld zu verlangen, strukturierten sie die Daten, übersetzten sie ins Englische, machten sie durchsuchbar und stellten sie öffentlich ins Internet, sodass potenziell jeder Mensch in den Postfächern stöbern kann.

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