Seit wenigen Tagen ist es möglich, mehr als 420 000 E-Mails der in weiten Teilen rechtsextremen AfD zu durchforsten. Die Nachrichten reichen zurück bis in die Gründungszeit der AfD, bis ins Jahr 2013. Und damit weit genug, um Parteichefin Alice Weidel womöglich erneut in Bedrängnis zu bringen.
Illegale WahlkampfspendenInterne Mails belasten AfD-Chefin Weidel
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Für Parteichefin Alice Weidel könnte das Datenleck in ihrer Partei zum Problem werden: E-Mails legen nahe, dass sie schon früher von einer Schweizer Großspende gewusst haben könnte, als sie bislang zugab.
Von Tim Frehler, Valerie Höhne und Mauritius Much, Berlin
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