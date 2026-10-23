Für Parteichefin Alice Weidel könnte das Datenleck in ihrer Partei zum Problem werden: E-Mails legen nahe, dass sie schon früher von einer Schweizer Großspende gewusst haben könnte, als sie bislang zugab.

Was wusste sie wann? Wegen des AfD-Datenlecks wird Parteichefin Alice Weidel nun von einem Spendenskandal aus dem Jahr 2017 eingeholt.

Seit wenigen Tagen ist es möglich, mehr als 420 000 E-Mails der in weiten Teilen rechtsextremen AfD zu durchforsten. Die Nachrichten reichen zurück bis in die Gründungszeit der AfD, bis ins Jahr 2013. Und damit weit genug, um Parteichefin Alice Weidel womöglich erneut in Bedrängnis zu bringen.