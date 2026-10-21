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DatenleckWas steht im AfD-Leak?

Lesezeit: 5 Min.

Die Co-Chefin der Bundespartei Alice Weidel und der AfD-Bundestagsabgeordnete Matthias Helferich.
Die Co-Chefin der Bundespartei Alice Weidel und der AfD-Bundestagsabgeordnete Matthias Helferich.
Collage: sted/SZ, imago (2)

Die „Süddeutsche Zeitung“ hat ein erstes Konvolut aus dem AfD-Leak analysiert. Darunter sind E-Mails zu Skandalen – aber auch zur alltäglichen Parteiarbeit.

Von Tim Frehler und Valerie Höhne, Berlin

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Mehr als 420 000 E-Mails, gut 280 Gigabyte an Daten, zehn betroffene Postfächer, darunter auch die von prominenten AfD-Politikern wie Alexander Gauland. Seit Montag ist bekannt: Die AfD ist Ziel eines Hackerangriffs geworden. Die Partei selbst hat das bestätigt. Von zehn Postfächern seien „offenbar teilweise Daten gestohlen worden“, teilte ein Sprecher am Dienstag mit.

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