Mehr als 420 000 E-Mails, gut 280 Gigabyte an Daten, zehn betroffene Postfächer, darunter auch die von prominenten AfD-Politikern wie Alexander Gauland. Seit Montag ist bekannt: Die AfD ist Ziel eines Hackerangriffs geworden. Die Partei selbst hat das bestätigt. Von zehn Postfächern seien „offenbar teilweise Daten gestohlen worden“, teilte ein Sprecher am Dienstag mit.
DatenleckWas steht im AfD-Leak?
Lesezeit: 5 Min.
Die „Süddeutsche Zeitung“ hat ein erstes Konvolut aus dem AfD-Leak analysiert. Darunter sind E-Mails zu Skandalen – aber auch zur alltäglichen Parteiarbeit.
Von Tim Frehler und Valerie Höhne, Berlin
Lesen Sie mehr zum Thema