Zum Hauptinhalt springen

Podcast: „Auf den Punkt“AfD gewinnt in Sachsen-Anhalt – die Wahlanalyse

„Auf den Punkt“ – der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung .
„Auf den Punkt“ – der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung.
SZ

Die AfD könnte alleine regieren – es wäre ein Epochenbruch. Die Analyse aus Magdeburg.

Von Roman Deiniger, Tim Frehler und Johannes Korsche

SZ bei Google bevorzugen

Selten war eine Landtagswahl schon so lange vor dem Wahltermin immer wieder Thema hier bei „Auf den Punkt“– und jetzt wissen wir, wie die Wahl ausgegangen ist: In Sachsen-Anhalt hat die in diesem Bundesland rechtsextreme AfD die Wahl gewonnen. So deutlich, dass sie vielleicht sogar alleine regieren könnte. Und das hängt vor allem an einer anderen Partei: Nämlich davon, ob das BSW in den Magdeburger Landtag einzieht.

Das Wahlergebnis analysieren in dieser Podcastfolge der stellvertretende Chefredakteur der SZ, Roman Deininger. Und der AfD-Experte der SZ, Tim Frehler. Beide haben den Wahlabend in Magdeburg verfolgt.

Zum Weiterlesen und -hören:

Die neue SZ-Podcast-Serie „Weidelland – Die AfD und ihr Weg zur Macht“ können Sie hier anhören.

Was die AfD im Falle einer Alleinregierung in Sachsen-Anhalt vor hat, das hören Sie in dieser Folge.

Sieben Erkenntnisse aus dem Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt lesen Sie hier.

Den Text von der AfD-Wahlparty lesen Sie hier.

Moderation, Redaktion: Johannes Korsche

Redaktion: Antonia Franz, Lea Brüggemann

Produktion: Julius Zimmer

Zusätzliches und zitiertes Audiomaterial: ARD

So können Sie unseren Nachrichtenpodcast abonnieren:

„Auf den Punkt“ ist der tägliche Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung zu den wichtigsten Themen des Tages. Sie finden alle Folgen auf sz.de/nachrichtenpodcast. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unser Audio-Angebot in Ihrer Lieblings-Podcast-App oder bei iTunes und Spotify. Eine Übersicht über all unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast und hier erfahren Sie, wie Sie unsere Podcasts hören können.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns: podcast@sz.de.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite