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Sachsen-AnhaltWie der Bund einer AfD-Regierung Grenzen setzen könnte

Lesezeit: 4 Min.

Ulrich Siegmund möchte in Sachsen-Anhalt der erste Ministerpräsident der AfD werden.
Ulrich Siegmund möchte in Sachsen-Anhalt der erste Ministerpräsident der AfD werden. Sebastian Willnow/dpa

Heimunterricht, Blockade bei Migration und Einbürgerung: Wie handlungsfähig sind Deutschlands politische Institutionen, falls die AfD nach einem Wahlsieg in Sachsen-Anhalt mit ihren Plänen Ernst macht?

Von Wolfgang Janisch, Karlsruhe

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Schon seit ein paar Jahren versucht die Republik, sich gegen einen politischen Wettersturz zu wappnen. Szenarien werden diskutiert und Institutionen sturmfest gemacht für den Fall, dass eintritt, was bisher mit bisweilen gewagten Koalitionen verhindert werden konnte. Nun aber wird die Sache sehr konkret. Wie könnte die Bundesregierung intervenieren, falls nach der Wahl am 6. September eine AfD-Regierung in Sachsen-Anhalt regiert und Ernst macht mit Migrationsblockaden, mit fundamentalen Änderungen im Schulwesen, mit der Diskriminierung von Minderheiten?

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