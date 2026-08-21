Schon seit ein paar Jahren versucht die Republik, sich gegen einen politischen Wettersturz zu wappnen. Szenarien werden diskutiert und Institutionen sturmfest gemacht für den Fall, dass eintritt, was bisher mit bisweilen gewagten Koalitionen verhindert werden konnte. Nun aber wird die Sache sehr konkret. Wie könnte die Bundesregierung intervenieren, falls nach der Wahl am 6. September eine AfD-Regierung in Sachsen-Anhalt regiert und Ernst macht mit Migrationsblockaden, mit fundamentalen Änderungen im Schulwesen, mit der Diskriminierung von Minderheiten?