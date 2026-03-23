Alice Weidel hüpft, klopft Jan Bollinger auf die Schulter, dann schließt sie den Spitzenkandidaten ihrer Partei unter Konfettiregen in die Arme. Als um 18 Uhr die ersten Zahlen das Ergebnis der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz prognostizieren, ist der Jubel bei der AfD groß. Schließlich sauste der blaue Balken auf 20 Prozent. Die in weiten Teilen rechtsextreme Partei hatte ihr Ziel erreicht – jedenfalls zu diesem Zeitpunkt. Und dass der Wert im Laufe des Abends um einen halben Prozentpunkt absackte, ändert nichts daran, dass die AfD am Sonntag mit 19,5 Prozent ihr bestes Ergebnis bei einer Landtagswahl in Westdeutschland eingefahren hat.