Da steht er, der perfekte Deutsche. So wie ihn sich die AfD vorstellt: breitschultrig, kantiges Kinn, scharfe Wangenknochen, blonde Haare, blaue Augen. Ein wenig erinnern die Männer, die in den Wahlkampfspots des Brandenburger Landesverbands vorkommen, an die Vorzeigearier aus der NS-Propaganda. Sie sehen so sehr nach Übermensch aus, dass sie unmenschlich wirken.

Schnitt. Eine ältere Frau blickt besorgt aus dem Fenster auf eine beliebige pittoreske Altstadtstraße, durch die eine große Gruppe von Frauen läuft. Alle in Schwarz, alle mit einem Nikab, der nur die Augen frei lässt. Dramatische Musik. Die Stimme im Hintergrund warnt, die „Altparteien“ würden Brandenburg in „internationales Siedlungsgebiet“ verwandeln wollen.

Tote Politiker machen plötzlich wieder Werbung

Auch wenn die Partei darauf nicht hinweist, wird schnell klar: Das Video ist vollständig mit künstlicher Intelligenz (KI) erstellt worden. Mit der Technologie hat die AfD die Möglichkeit, ihren rassistischen Fantasien freien Lauf zu lassen, ganz ungehindert von einer fotografierten oder gefilmten Realität. Die Qualität der generativen KI-Programme nimmt dabei rasant zu. Während die Bilder 2022 noch fast wie dadaistische Zeichnungen daherkamen und die Software abgebildeten Menschen nur mit viel Glück die richtige Anzahl an Fingern schenkte, sind die Ergebnisse einiger Programme zwei Jahre später erschreckend realistisch.

In diesem Jahr stimmen auf der ganzen Welt fast die Hälfte der gesamten Bevölkerung in mehr und weniger demokratischen Wahlen über die Zukunft ihrer Länder ab. Und die KI ist mittendrin. In Pakistan taucht zwei Tage nach der Wahl im Februar ein Video des wegen Korruption inhaftierten pakistanischen Ex-Premiers Imran Khan auf. Khan hält eine Siegesrede im Sakko und Hemd, der Hintergrund mit den zwei großen Flaggen sieht so gar nicht nach Gefängniszelle aus, seine Stimme wirkt leicht robotisch. In den USA postet Elon Musk auf seiner Plattform X mit KI gefälschte Wahlwerbespots der demokratischen Präsidentschaftskandidatin, und vor der indischen Parlamentswahl machen populäre tote Politiker plötzlich wieder Werbung für ihre Partei.

Die AfD reizt die rechtlichen Grenzen aus

Auch wenn in Deutschland die befürchtete Welle KI-generierter Desinformationskampagnen bisher ausgeblieben ist: Wer sich mittlerweile durch die Facebook- und Instagramauftritte der AfD scrollt, stößt auf manchen Accounts auf mehr KI-generierte Gesichter und Szenen als auf echte Fotos. Dabei war die Aufregung im März noch groß, als der Göppinger AfD-Kreisverband in den sozialen Medien ein Zitat eines angeblichen Neumitglieds mit einem KI-generierten Bild hinterlegte. Ein halbes Jahr später reizt die Partei auf allen Ebenen die rechtlichen Grenzen aus.

Dass ihr das so einfach möglich ist, liegt auch an der KI-Verordnung der EU, die das Europäische Parlament kurz vor seiner Neuwahl verabschiedet hat und die seitdem in einem Zeitraum von zwei Jahren schrittweise in Kraft tritt. Die viel gelobte Gesetzgebung bietet einige Schlupflöcher für die politische Verwendung der Technologie. Zumindest, wenn man Andreas Daum fragt. Der Rechtsanwalt, der Unternehmen zum Thema KI berät, hatte die EU-Gesetzgebung in einem Beitrag des juristischen Fachmediums Verfassungsblog als zu unkonkret beschrieben. Auf Anfrage der Süddeutschen Zeitung fasst er es so zusammen: „Statt objektivere Kriterien anzulegen, hat man die bestehenden Konflikte einfach mit ins Gesetz genommen.“

Die Verordnung unterscheidet zwischen Anbietern und Betreibern von generativen KI-Systemen. Mit Ersteren sind die Unternehmen gemeint, die ihre Systeme zur Verfügung stellen. Betreiber ist dann – etwas missverständlich – ein jeder, der das System nutzt, also etwa ein Bild oder Video generiert. Für die Anbieter gelten dabei strenge Regeln, insbesondere was die potenzielle Beeinflussung von Wahlverhalten angeht. Für die Betreiber nicht. Wer also nicht explizit ein KI-System entwickelt, um in den Wahlkampf einzugreifen, sondern bestehende Programme nutzt, so wie etwa die AfD Brandenburg, hat weiterhin wenig zu befürchten.

„Die Messe ist jetzt erst einmal gelesen“

Eine große Veränderung bringt die Verordnung allerdings. Auch die sogenannten Betreiber müssen in Zukunft kennzeichnen, wenn Bilder, Videos oder Tonspuren mit KI erzeugt oder verändert wurden. Die Ausnahme: offensichtlich satirische und kreative Werke. Auch hier sieht Daum ein Schlupfloch, durch das Parteien die Transparenzpflicht umgehen könnten.

Ein Nachschärfen der Gesetzeslage dürfte schwierig werden. „Die Messe ist jetzt erst einmal gelesen“, sagt Daum. Die Nationalstaaten könnten die Wirtschaftsregulierungen wie die KI-Verordnung nicht einfach mit eigenen Sonderregeln ergänzen. Am Ende wird es also darauf ankommen, wie die Gerichte die Verordnung auslegen.

Und: wie sich die Software weiterentwickelt. Denn noch sind KI-generierte Videos und Bilder oft gut von echten Aufnahmen zu unterscheiden. Die Menschen wirken meist hölzern und gefühllos. Doch bis zur Bundestagswahl 2025 könnten die Fantasien der AfD noch lebensechter wirken.