Der AfD-Politiker Maximilian Krah will trotz des mutmaßlichen Spionagefalls in seinem Büro Spitzenkandidat seiner Partei für die Europawahl bleiben. Er habe nach dem Haftbefehl dem Mitarbeiter gekündigt, sagte Krah am Mittwochmorgen nach einem Gespräch mit den AfD-Parteivorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla vor Journalisten in Berlin. "Ich bin und bleibe Spitzenkandidat", betonte Krah. "Es geht jetzt darum, dass wir den Wahlkampf wieder auf die europäischen Themen fokussieren und wegkommen von dieser sehr unangenehmen Angelegenheit."

Nach SZ-Informationen soll es allerdings kein Wahlvideo mit Krah geben, und auch auf gedruckte Wahlwerbung mit ihm will die Partei verzichten. Offenbar soll er beim Europawahlkampf nicht in dem Ausmaß in Erscheinung treten, das ursprünglich geplant war.

Krah will auch an der Veranstaltung zum Wahlkampfauftakt am Samstag in Donaueschingen nicht teilnehmen. Er sagte aber, er habe sich kein persönliches Fehlverhalten vorzuwerfen. Es sei in seinem Büro offenbar eine Straftat begangen worden. "Es ist sehr unangenehm und es ist in meinem größten Interesse, das aufzuklären." Aber es sei eben nicht so, dass er es getan habe. Gegen den festgenommenen Büromitarbeiter von Krah wurde inzwischen Haftbefehl wegen des Verdachts der Spionage für China erlassen.

Das Gespräch mit Weidel und Chrupalla nannte Krah sehr freundlich und konstruktiv, aber der Sache angemessen ernst. Die beiden Parteichefs selbst wollten sich zunächst auf Nachfrage nicht äußern und verwiesen auf eine später geplante Stellungnahme. Das Treffen im Fraktionssitzungssaal der AfD dauerte nur rund 20 Minuten. Krah verließ den Raum anschließend alleine.

Er bleibe im engen Austausch mit Weidel und Chrupalla. Mit Blick auf den Mitarbeiter sagte er: "Ich bin sehr an der Aufklärung interessiert, werde mich darum bemühen herauszubekommen, was konkret vorgeworfen wird. Wir werden auch bei mir im Büro weiter daran arbeiten, alles zu rekonstruieren, was in dem fraglichen Zeitraum von ihm bearbeitet wurde."