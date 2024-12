Der umstrittene AfD-Politiker Maximilian Krah will vom EU-Parlament in den Bundestag wechseln. Im sächsischen Rochlitz wurde der Dresdner am Mittwochabend als Direktkandidat für die Bundestagswahl im Wahlkreis Chemnitzer Umland – Erzgebirgskreis II aufgestellt, wie aus der AfD bestätigt wurde. Die Plattform „Zeit Online“ veröffentlichte Videos der Rede Krahs auf der Aufstellungsveranstaltung: „Wir wollen unsere Eltern respektieren, wir wollen unsere Vorfahren ehren. Die waren keine Verbrecher“, sagte er demnach. Krah war erst im Juni erneut ins EU-Parlament gewählt worden. Er war als Spitzenkandidat seiner Partei in den Europa-Wahlkampf gegangen, wurde aber von der AfD-Führung nach Berichten über mutmaßliche Russland- und China-Verbindungen und relativierenden Äußerungen über die Verbrechen von SS-Offizieren in den Hintergrund gestellt. Die neue AfD-Delegation im EU-Parlament nahm ihn nicht in ihre Reihen auf.