In Donaueschingen startet die Alternative für Deutschland in den Europawahlkampf. Eine wichtige Person fehlt: Spitzenkandidat Maximilian Krah bleibt dem Treffen nach der Spionage-Affäre um seinen Assistenten fern.

Von Max Ferstl

Wo ist Maximilian Krah? In den Donauhallen, wo die AfD gleich ihren Europawahlkampf eröffnen wird, fehlt jede Spur des Spitzenkandidaten. Die Wahlplakate sind eher textlastig gehalten, "Europa neu denken", "Demokratie bewahren". In den ausliegenden Flyern kann man sich ausführlich über die segensreiche Wirkung von Atomkraftwerken informieren. Oder über die zerstörten Nordstream-Pipelines, die die AfD reparieren will. Aber: Kein Name jenes Mannes, der diese Versprechen in Brüssel einlösen soll. Und auch kein Bild.