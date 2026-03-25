Die „Allianz gegen Rechtsextremismus in der Metropolregion Nürnberg“ ist fast schon ein altehrwürdiger Verein – gegründet im Jahr 2009 und damit immerhin vier Jahre älter als die AfD. Nun aber ist eines der wichtigsten Mitglieder der Allianz, nämlich die Stadt Nürnberg, in einen Rechtsstreit verwickelt, und zwar mit dem örtlichen Kreisverband der AfD. An diesem Donnerstag verhandelt darüber in letzter Instanz das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, und eines kann man jetzt schon sagen: Verliert die Stadt den Prozess, dann wird es für regionale „Bündnisse gegen rechts“, wie sie sich oft nennen, deutlich komplizierter, in ihrer Arbeit auf kommunale Unterstützung zu setzen.