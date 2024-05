In acht Bundesländern finden am 9. Juni neben den Europa- auch Kommunalwahlen statt. Im Osten kann die Rechtsaußen-Partei mit Zugewinnen rechnen, andernorts gibt es oft nicht mal einen Kandidaten. Wie kommt das?

Von Johannes Bauer, Roland Muschel und Gianna Niewel, Tübingen/Saarbrücken/Heidenau

Tübingen, so scheint es in diesen Tagen, schaut einer grandiosen Zukunft entgegen. Die Christdemokraten versprechen "Mobilität für jeden!", die Klimaliste "Gemeinwohl statt Spekulation!" und die Grünen "ein Tübingen, das summt und brummt". In der ganzen Stadt werben die Parteien auf Plakaten und an Ständen um Stimmen für die Kommunalwahlen am 9. Juni 2024.