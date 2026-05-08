Die katholische Kirche wolle sich nicht an einer Partei abarbeiten, sagt der Magdeburger Bischof Gerhard Feige. Aber ihr liege eine Gesellschaft am Herzen, die wieder menschenfreundlicher miteinander umgehe. Deswegen hat das Bistum Magdeburg die Kampagne „Bewusst wählen“ zur Landtagswahl am 6. September gestartet. Deren Leitgedanke: nicht aus dem Bauch wählen, nicht destruktiver Stimmungsmache folgen, sondern Werten wie Menschlichkeit und Gemeinsinn.
Sachsen-AnhaltKirchen wehren sich gegen Drohkulisse der AfD
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Die AfD will im Fall einer Regierungsübernahme in Sachsen-Anhalt Staatsleistungen für evangelische und katholische Kirche kürzen, mit erheblichen Folgen auch für deren soziale Angebote. Ginge das so einfach?
Von Iris Mayer und Annette Zoch, Magdeburg München
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