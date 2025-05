Der Tag beginnt schon mit Jubel bei der AfD . Am Vormittag feiert die Partei erst einmal den rumänischen Rechtspopulisten George Simion, der im ersten Wahlgang für das Amt des Präsidenten Rumäniens vorne liegt. Der Mann träumt zwar von einem Großrumänien inklusive der Republik Moldau, aber was soll’s. „Politischer Wandel im Sinne der Bürger lässt sich nicht aufhalten“, freut sich die AfD am Morgen auf X. Und was wenig später im Deutschen Bundestag passiert, würde die Partei auch in diese Kategorie einordnen.

Jedenfalls sieht Parteichef Tino Chrupalla kurz nach der missglückten Kanzlerwahl schon einen „guten Tag für Deutschland“ heraufziehen. „Daran sieht man auch schon, was diese Koalition eigentlich wert ist, wenn sie nicht mal im ersten Wahlgang eine Mehrheit zustande bekommt.“ Zu dieser Zeit herrscht noch aufgeregtes Treiben auf der Fraktionsebene des Bundestags, alles riecht nach Chaos und Verunsicherung. Und wo Verunsicherung herrscht, triumphiert die AfD.

Manches erinnert in diesen Stunden an die Causa Kemmerich, fünf Jahre ist es her. Seinerzeit konnte sich der Thüringer Landtag nicht auf die Wahl eines neuen Ministerpräsidenten einigen, im ersten Wahlgang nicht, im zweiten auch nicht. Im dritten reicht die einfache Mehrheit – und die FDP stellt ihren Fraktionschef Thomas Kemmerich auf. Mit den Stimmen der AfD wird Kemmerich zum Ministerpräsidenten gewählt, sehr zum Entsetzen vieler liberaler Parteifreunde. Tags drauf legt er das Amt nieder. Aber der Eindruck von Chaos in der thüringischen Politik bleibt. Bei der folgenden Wahl, vergangenes Jahr, wird die AfD zur stärksten Kraft im Land.

Die Gunst der Stunde hat am Dienstag auch die Parteispitze erkannt. „Wir sind bereit für die Regierungsverantwortung“, sagt Chrupallas Co-Chefin Alice Weidel. „Herr Merz sollte direkt abtreten“ – und den Weg freimachen für Neuwahlen. Andere wiederum können sich auch eine Minderheitsregierung unter Kanzler Friedrich Merz vorstellen – geduldet von der AfD. „Dann kann er alle wesentlichen Punkte auch umsetzen“, sagt Fraktionsgeschäftsführer Bernd Baumann. Jedenfalls biete sich seine Fraktion gerne dafür an. „Anbieten, nicht anbiedern“, sagt Baumann zur Süddeutschen Zeitung. „Anbiedern haben wir nicht nötig.“

Vom Parteiaustritt eines AfD-Abgeordneten spricht niemand mehr

Die AfD steht nicht einmal einem vorgezogenen zweiten Wahlgang im Wege, auch wenn Union und SPD die nötige Zweidrittelmehrheit am Ende mithilfe von Grünen und Linkspartei zustande bringen. Was soll die Partei auch gegen einen zweiten Anlauf haben? „Die haben die Wahl zwischen zwei Abgründen“, sagt Baumann am Dienstagnachmittag. Eine Schlappe noch am selben Tag, oder eine Nacht voller Spekulationen über die Schlappe am Mittwoch. Am Ende soll es zwar anders kommen. Der Eindruck von Chaos aber bleibt.

Dass Chaos nur dem rechten Rand hilft, war Union und SPD eigentlich schon seit dem Wahltag klar. Schon kurz danach hatte CSU-Chef Markus Söder von „der letzten Patrone der Demokratie“ gesprochen, die nun noch bleibe – um ein weiteres Abdriften nach rechts zu verhindern. Wenn dem so ist, dann ist ein erster Probeschuss schon einmal danebengegangen.

Für die AfD lenkt das Debakel der Kanzlerwahl nun zunächst von den eigenen Problemen ab. Erst am Freitag war sie vom Bundesamt für Verfassungsschutz für „gesichert rechtsextremistisch“ erklärt worden, oder, wie Alice Weidel sagt, vom „sogenannten Verfassungsschutz“. Am Montag hatte daraufhin der Abgeordnete Sieghard Knodel seinen Austritt aus Partei und Fraktion erklärt. „Unvermeidlich“ sei dieser Schritt, teilte er mit. Er wolle sein privates und geschäftliches Umfeld schützen und künftig als Fraktionsloser im Bundestag sitzen.

Aber von dergleichen spricht am Dienstag im Deutschen Bundestag keiner mehr. Die Koalition hat es mit nur einer Abstimmung vermocht, sich mehr mit sich selbst als mit dem Land zu beschäftigen. Genau so hatte auch ihre Vorgängerregierung schon der AfD in die Karten gespielt.