Die AfD wird über die Frage einer möglichen Kanzlerkandidatur bei der nächsten Bundestagswahl nach den Worten ihrer Co-Chefin Alice Weidel im kommenden Jahr entscheiden. "Das ist natürlich etwas, was bei uns noch völlig offen ist", sagte Weidel am Sonntag im ARD-Sommerinterview der Sendung "Bericht aus Berlin" auf die Frage, ob sie sich auch einer Kampfkandidatur stellen würde. Sie verwies auf den Parteitag im Juni 2024, wo über die Frage einer Kanzlerkandidatur entschieden werde. Wenn sich manifestiere, dass die AfD zweitstärkste Kraft vor anderen Parteien sei und fünf bis sechs Prozent hinter der CDU liege, "da müssen wir natürlich auch den Führungsanspruch stellen, und das tun wir auch", sagte Weidel. "Wir haben ja auch in Ostdeutschland gesehen, oder wir sehen, dass wir dort stärkste Kraft sind. Mit Abstand", sagte sie. "Und da wird sich vor allen Dingen die CDU fragen müssen, wie nachhaltig ihre Brandmauer ist."

Die AfD hat seit Sonntag erneut die Chance auf ein kommunales Spitzenamt in Thüringen. Ihr Kandidat, der 61 Jahre alte Unternehmer Jörg Prophet, erzielte bei der Oberbürgermeisterwahl in der Thüringer Industrie- und Hochschulstadt Nordhausen 42,1 Prozent der Stimmen, wie eine Sprecherin der Stadtverwaltung mitteilte. Er verbuchte damit unter fünf weiteren Bewerbern das mit Abstand beste Ergebnis und kam in die Stichwahl am 24. September. Prophet muss sich in zwei Wochen mit dem parteilosen Amtsinhaber Kai Buchmann messen, der 23,7 Prozent erhielt.