24. Februar 2019, 18:26 Uhr AfD Kammerjäger im Vogelkäfig

In einer scharfen Debatte auf dem Landesparteitag in Baden-Württemberg wird der Konflikt zwischen Rechten und Gemäßigten deutlich.

Beim Parteitag der AfD Baden-Württemberg in Heidenheim ist es am Samstag zu einem Grundsatzstreit gekommen - zwischen Mitgliedern, die sich als konservativ definieren, und jenen vom rechten Rand. Erstere setzten sich knapp durch. Die Parteiführung teilen sich künftig Landtagsfraktionschef Bernd Gögel, der als gemäßigt gilt, und der Bundestagsabgeordnete Dirk Spaniel, der angibt, keinem Lager anzugehören. 380 Delegierte stimmten für Gögel, 371 für Spaniel. Ihre jeweiligen Gegenkandidaten erhielten 320 und 341 Stimmen.

Zuvor hatten sich beide Lager schwere Vorwürfe gemacht. Gögel bekannte sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. "Ein Systemwechsel stand für mich nie zur Debatte." Wer sich nicht an die Regeln halten und eine Revolution wolle, müsse die Partei verlassen. "Wir haben euch jede Möglichkeit eingeräumt, diese Volière (großer Vogelkäfig, d.Red.) zu reinigen", sagte er mit Blick auf die Radikalen und die angedrohte Beobachtung durch den Verfassungsschutz. "Wenn ihr dazu nicht in der Lage seid, dürft ihr euch nicht wundern, wenn der Vermieter den Kammerjäger holt." Dafür erntete er Applaus, aber auch Buhrufe. Der AfD-Bundesvorsitzende Jörg Meuthen unterstützte ihn mit den Worten: "Wer seine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ausleben möchte, dem sage ich ganz klar: Sucht euch ein anderes Spielfeld für eure Neurosen!"

Darüber hinaus machte Meuthen deutlich, dass ihn die Vorwürfe in der Spendenaffäre besorgen. "Was glauben Sie, wie groß das Erschrecken in unseren Reihen darüber ist", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Die Staatsanwaltschaft Konstanz ermittelt unter anderem gegen Alice Weidel, die Fraktionschefin im Bundestag, wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Parteiengesetz. 2017 hatte eine Schweizer Pharmafirma 130 000 Euro in mehreren Tranchen an den Kreisverband Bodensee überwiesen. Das Geld wurde nach AfD-Angaben zwar im Frühjahr 2018 zurückgezahlt. Da aber Spenden von Nicht-EU-Bürgern an deutsche Parteien illegal sind, hatte die AfD dem Bundestag die Namen von 14 Deutschen und anderen EU-Bürgern vorgelegt, die hinter den Zuwendungen stehen sollen. Die Staatsanwaltschaft bezweifelt die Angaben. Medienberichten zufolge haben angebliche Gönner bestritten, der Partei Geld gespendet zu haben. Meuthen sagte, sollte sich dies bestätigen, komme man "in eine Problematik, die für unsere Partei schwer ist".

Alice Weidel hingegen war darum bemüht, die Vorwürfe als das eigentlich Skandalöse darzustellen. "Die anderen Parteien beziehen Millionenbeträge, und wir haben da mal irgendwie Hunderttausend in einem Kreisverband, die dann zurückgezahlt werden", sagte sie. "Also das Ganze mutet doch recht lächerlich an." Zwar seien Fehler passiert in den Abläufen. Aber: "Von einer Parteispendenaffäre zu sprechen, finde ich dahingehend ein ziemliches Theater, weil diese Gelder alle zurückgezahlt wurden."