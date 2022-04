Der frühere AfD-Politiker Andreas Kalbitz versucht vergeblich, seine Rückkehr in die Partei zu erzwingen.

Von Markus Balser, Berlin

Das Berliner Landgericht hat die Klage des ehemaligen AfD-Rechtsaußen Andreas Kalbitz gegen dessen Parteiausschluss abgewiesen. Der 49-Jährige ehemalige Brandenburger AfD-Chef hatte versucht, seine von der Parteispitze aberkannte Mitgliedschaft möglichst schnell zurückzubekommen. Doch die umstrittene Führungsfigur des inzwischen aufgelösten sogenannten "Flügels" scheiterte nun im Hauptsacheverfahren.

Das Landgericht entschied am Freitag, dass die AfD ihren Ex-Spitzenfunktionär nicht wieder aufnehmen muss. Die Klage werde abgewiesen, teilten die Richter nach einer kurzen Verhandlung am Vormittag mit. Kalbitz sei nie rechtmäßig Mitglied der Partei geworden, so die Begründung. Denn die Beitrittserklärung des Politikers sei durch die Partei wegen arglistiger Täuschung angefochten worden.

Der AfD-Bundesvorstand hatte bereits vor zwei Jahren mit knapper Mehrheit beschlossen, die AfD-Mitgliedschaft von Kalbitz zu annullieren. Der Grund: Kalbitz soll bei seinem Parteieintritt im Jahr 2013 vorherige Mitgliedschaften bei den Republikanern und der inzwischen verbotenen rechtsextremen "Heimattreuen Deutschen Jugend" (HDJ) und den Republikanern verschwiegen haben. Derartige Mitgliedschaften verstoßen jedoch gegen die Vorgaben der Partei. Er hätte nach den Regeln der Partei nicht aufgenommen werden können.

Kalbitz hatte zuvor in der AfD eine steile Karriere hingelegt und gehörte bei seinem Ausschluss sogar dem Bundesvorstand an. Zusammen mit dem Thüringer Landeschef Björn Höcke zählte er über mehrere Jahre zu den führenden Köpfen der äußerst rechten Parteiströmung "Flügel", die inzwischen offiziell aufgelöst ist und vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wurde.

Die Annullierung der Mitgliedschaft von Kalbitz hatte vor zwei Jahren in der AfD massive Verwerfungen ausgelöst. Während der damalige Parteichef Jörg Meuthen, der die AfD inzwischen verlassen hat, den Schritt forcierte, sprachen sich sein Co-Vorsitzender Tino Chrupalla und der Ehrenvorsitzende und damalige Chef der Bundestagsfraktion, Alexander Gauland, dagegen aus.

Noch immer ist der Ausschluss in der Partei umstritten. Vor allem die äußerste rechte Strömung wünscht sich weiter eine Rückkehr von Kalbitz. In Brandenburg ist Kalbitz weiterhin Landtagsabgeordneter. Obwohl er nicht mehr er Partei angehört, hatte ihn die AfD-Fraktion nach seinem Ausschluss wieder aufgenommen .