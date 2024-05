Das Landesamt für Verfassungsschutz Thüringen hat die Junge Alternative Thüringen (JA) als erwiesen rechtsextremistisch eingestuft. Die durch die Jugendorganisation der AfD Thüringen vertretenen Positionen seien unvereinbar mit dem Grundgesetz und der Thüringer Landesverfassung, teilte die Behörde am Donnerstag in Erfurt zur Begründung mit. Selbst in der Phase der Bearbeitung der JA als Verdachtsfall habe sich die Organisation der ebenfalls als erwiesen rechtsextremistischen AfD Thüringen nicht politisch gemäßigt. Im Gegenteil habe sie insbesondere im Bereich ihres Spitzenpersonals diejenigen Personen marginalisiert und abgewählt, die für moderatere Positionen eingetreten seien.