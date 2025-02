Von Christoph Koopmann und Roland Preuß, Berlin/München

Die Wahlparty zog sich gerade etwas hin, da drehte jemand die Musik auf, ein paar junge Frauen und Männer fingen an zu tanzen. „Hey, jetzt geht’s ab, wir schieben sie alle ab“, tönte es aus Lautsprechern und Mündern, die Frau in der Mitte hielt das passende Schild in der Hand: „Millionenfach abschieben!“ Ein Gasthaus am Rande von Potsdam Ende September. Drinnen versucht Parteichefin Alice Weidel, ihre Lesart in die Medien zu streuen, die AfD sei wegen ihres Stimmenzuwachses in Brandenburg „Wahlsiegerin“, obwohl niemand mit ihr koalieren will. Doch die große Aufmerksamkeit zieht der Abschiebesong draußen auf sich, schnell sind die sozialen Medien voll davon, bald auch die TV- und Zeitungsberichte über die Brandenburg-Wahl.