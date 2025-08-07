Das radikale Selbstbewusstsein der jungen Rechten hoch im Norden bewegt sich bisweilen auf dem Niveau eines gezeichneten rosaroten Panthers. Als sich die AfD-Jugendorganisation Junge Alternative (JA) Anfang April wegen ihrer gesicherten Verfassungsfeindlichkeit auflösen musste, postete die JA Schleswig-Holstein auf der Plattform X, angelehnt an den Schlusssatz aus dem Abspann der einst beliebten Trickfilmserie mit Paulchen Panther: „Heute ist nicht alle Tage, wir kommen wieder, keine Frage …“ Und nur fünf Monate später stellt sich die Frage: Waren sie überhaupt weg?
AfDDie rechtsextreme Jugend mischt weiter mit
Lesezeit: 5 Min.
Die AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative war sogar der Mutterpartei zu radikal, offiziell ist sie aufgelöst. Doch so einfach will die JA nicht verschwinden: Im Hintergrund ziehen Seilschaften weiter ihre Fäden.
Von Sebastian Pittelkow und Jörg Schmitt
Staatsdienst:Unterwandert von Demokratieverächtern?
Mehrere Bundesländer planen Gesetze, um AfD-Parteimitglieder vom Staatsdienst fernzuhalten. Was bedeutet das für Lehrer, Polizisten und Richter?
Lesen Sie mehr zum Thema