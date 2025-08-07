Die AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative war sogar der Mutterpartei zu radikal, offiziell ist sie aufgelöst. Doch so einfach will die JA nicht verschwinden: Im Hintergrund ziehen Seilschaften weiter ihre Fäden.

Von Sebastian Pittelkow und Jörg Schmitt

Das radikale Selbstbewusstsein der jungen Rechten hoch im Norden bewegt sich bisweilen auf dem Niveau eines gezeichneten rosaroten Panthers. Als sich die AfD-Jugendorganisation Junge Alternative (JA) Anfang April wegen ihrer gesicherten Verfassungsfeindlichkeit auflösen musste, postete die JA Schleswig-Holstein auf der Plattform X, angelehnt an den Schlusssatz aus dem Abspann der einst beliebten Trickfilmserie mit Paulchen Panther: „Heute ist nicht alle Tage, wir kommen wieder, keine Frage …“ Und nur fünf Monate später stellt sich die Frage: Waren sie überhaupt weg?