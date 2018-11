30. November 2018, 17:29 Uhr SZ Espresso Der Tag kompakt - die Übersicht für Eilige

Die AfD-Jugendorganisation "Junge Alternative" gilt als so rechts, dass Teile des AfD-Bundesvorstands sich von ihr komplett trennen wollen.

Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Juri Auel

Der Tag kompakt

AfD-Jugendorganisation will aus Angst vor Sanktionen gemäßigter auftreten. Selbst der AfD-Führung ist die eigene Jugendorganisation "Junge Alternative" zu radikal. Diese verpasst sich jetzt elf Verhaltensregeln - und will die erste Strophe des Deutschlandliedes nicht mehr singen. Von Sebastian Pittelkow, Katja Riedel und Jens Schneider

G-20-Gipfel startet ohne Angela Merkel. Doch die Kanzlerin ist nicht die einzige, die sich verspätete, berichtet Boris Herrmann vom ersten Gipfeltag. Merkel musste Linie nach Buenos Aires fliegen, nachdem eine Panne den Regierungsflieger Konrad Adenauer lahmgelegt hatte. Offenbar war ein einzelnes Bauteil schuld, dass der gesamte Funk in dem Airbus A340-300 ausgefallen war . Was Piloten in solch einem Fall tun, erklärt Jens Flottau . Mal sind es Nagetiere, mal eine Peking-Ente oder ein Vulkanausbruch: Auf Reisen mit Politikern haben SZ-Korrespondenten schon allerlei kuriose Geschichten erlebt. Eine Auswahl

Ukraine erteilt russischen Männern Einreiseverbot. Damit solle verhindert werden, dass Russen auf ukrainischem Boden kämpfende "Privatarmeen" bilden, sagt Präsident Poroschenko. Er hatte am Mittwoch für 30 Tage das Kriegsrecht über einige Landesteile verhängt. Zur Meldung

Weltgrößte Hotelkette Marriott gehackt. Die Angreifer kopierten mehr als 300 Millionen Datensätze von Sheraton- und Le-Méridien-Kunden. Auch Kreditkarten-Daten wurden erbeutet - betroffene Kunden sollten ihre Konten checken. Die Einzelheiten

Angeklagter im Fall Stephanie zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Landgericht Gera spricht den 66-Jährigen des Mordes schuldig. Demnach hat er das zehnjährige Mädchen im Sommer 1991 zunächst entführt und dann von einer 48 Meter hohen Brücke gestoßen. Zur Nachricht

WHO warnt vor weltweitem Anstieg von Masern. 30 Prozent mehr Masern-Fälle als im Vorjahr wurden 2017 gemeldet, die Zahlen steigen weiter. Die Impfmüdigkeit hierzulande verstärkt das Risiko. Mehr dazu

Wenn Kinder geschlagen werden, geht das alle etwas an. Ein richtiges Gesetz, das zu spät kommt: Eltern in Frankreich dürfen ihre Kinder nicht mehr schlagen. Das sei Privatsache, finden viele Franzosen. Ein Irrtum, der Heranwachsenden ebenso schadet wie der Gesellschaft. Kommentar von Nadia Pantel

"Die Deutschen sind ein Volk von Angsthasen". Beate Sander begann mit 59 Jahren in Aktien zu investieren. Jetzt ist sie 80 und Millionärin. Die ehemalige Realschullehrerin erklärt, wie sie beim Anlegen von Wertpapieren vorgeht. Interview von Ekaterina Kel und Thomas Öchsner

