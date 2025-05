AfD:Das internationale Netzwerk eilt zu Hilfe

„Was zur Hölle ist da los in Deutschland?“, fragte Viktor Orbán am Wochenende auf der Plattform X und versicherte: „Du kannst auf uns zählen, @Alice Weidel!“ Das Ganze garnierte Ungarns Ministerpräsident mit einem Bild, auf dem er Weidel vor deutschen und ungarischen Fahnen die Hand gibt, als sei sie ein Staatsgast. Parteichefin Weidel verbreitete die Botschaft von Orbán schnell auf sozialen Medien und bedankte sich. Die AfD präsentiert ihre internationalen Unterstützer. Es geht ihr darum, in die Offensive zu kommen, nachdem das Bundesamt für Verfassungsschutz am Freitag bekannt gegeben hatte, sie stufe die gesamte AfD als „gesichert rechtsextremistisch“ ein. Sie missachte die Menschenwürde, in ihren Reihen dominiere ein ethnisch-abstammungsmäßiges Volksverständnis, Deutsche mit Zuwanderungsgeschichte aus muslimischen geprägten Ländern sehe die Partei nicht als gleichwertig an, erklärten die Verfassungsschützer zur Begründung.