Von Markus Balser, Riesa

Der Weg zum Parteitag der AfD führte die 540 Delegierten an diesem Wochenende vorbei an einer skurrilen Skulptur. Gleich am Eingang, direkt vor der Sachsen-Arena in Riesa, zog ein riesiges verrostetes Motorrad Blicke der AfDler auf sich. Geschaffen hat es der Riesaer Künstler Lutz Peschelt, der aus Altmetall Kunst formt.