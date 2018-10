28. Oktober 2018, 22:42 Uhr AfD Überall dabei

Jetzt auch in Hessen: AfD-Parteichef Jörg Meuthen (Mitte) feiert mit Parteikollegen in Wiesbaden den Einzug in den Landtag.

Die AfD ist nun in allen Länderparlamenten Deutschlands vertreten. Zuletzt konnte sie ihre internen Spannungen beruhigen, doch es deuten sich neue Konflikte an.

Von Jens Schneider , Berlin

Es ist ein Gewöhnungseffekt zu spüren, den sich niemand vorstellen konnte, vor fünf Jahren im Frühjahr 2013. Nicht im Kreis der Gründer der AfD, von denen einige der zentralen Figuren wegen des Rechtsrucks längst die Partei verlassen haben. Und auch nicht im Kreis der anderen Parteien, die mit einem solchen Aufstieg einer Partei am rechten Rand nie gerechnet hätten. Nun zieht sie in das Landesparlament in Wiesbaden ein und ist damit in allen Landtagen vertreten, wie auch im Bundestag. Voraussichtlich mit etwa 13 Prozent, das ist ein erwarteter Erfolg, wenngleich dies weniger ist als ihr erklärtes Ziel von 15 Prozent. "Ich bin sehr zufrieden", sagte Parteichef Jörg Meuthen.

Sein Ko-Vorsitzender Alexander Gauland beklagt sich, "dass wir als größter Wahlsieger kaum in Medien am Wahlabend vorkommen". Das "spricht Bände", sagte er. Die AfD ist jetzt überall dabei, aber ihre Chefs setzen weiter gern auf die Außenseiterrolle, die sie starkgemacht hat. Gauland sagte, das Ergebnis in Hessen zeige, "dass wir auf dem richtigen Weg sind, und den werden wir weitergehen".

An Wahltagen klingt die AfD oft, als ob auch dieser Schritt nur eine Etappe sein soll. Im nächsten Jahr werden Landtage im Osten gewählt, die besonders rechten Landesverbände wollen dort vorn liegen. Hinter der Partei liegt ein Aufstieg wie im Zeitraffer, bei dem der oft von Zerrissenheit und extremen Ausschlägen geprägte Zustand der AfD kaum eine Rolle spielte - so wenig wie das Profil ihres Führungspersonals, das sie mehrmals ausgetauscht hat.

Noch bei der Gründung 2014 galt der Ökonom Bernd Lucke als unersetzbar, 2016 dann Frauke Petry. Entscheidend für den Erfolg der AfD scheint immer noch der Unmut ihrer Wähler über die Regierenden zu sein. Den ersten großen Wahlerfolg feierte die Partei im Spätsommer 2014 in Sachsen mit 9,7 Prozent, damals mit Petry, die zwar heute im Landtag in Dresden und im Bundestag sitzt, aber die Partei längst verlassen hat. Inzwischen beklagt die einstige Vorsitzende einen massiven Rechtsruck der AfD, man ist sich spinnefeind. Es folgten Erfolge in Brandenburg und Thüringen unter den rechten Führungsfiguren Gauland und Björn Höcke. 2015 erreichte die AfD in Hamburg 6,1 Prozent, auch dort hat der frühere Fraktionschef Jörn Kruse wegen des Rechtsrucks die AfD inzwischen verlassen, in Bremen kam die AfD auf 5,5 Prozent. Generell fällt auf, dass die Partei im Nordwesten schwächer abschneidet, auch in Schleswig-Holstein und Niedersachsen war es so. Deutlich stärker schneidet die Partei im Südwesten und vor allem im Osten ab.

Zuletzt hatte die AfD sich nach den ersten Jahren der inneren Konflikte ein wenig beruhigt und ihre Gegensätze weniger nach außen getragen. Doch damit könnte es bald vorbei sein. Erste Anzeichen gab es schon nach der Wahl in Bayern vor zwei Wochen. Noch am Wahlabend meldete sich die interne Gruppierung "Alternative Mitte" mit einer scharfen Erklärung gegen den Rechtsaußen Höcke, den Spitzenkandidaten für die Landtagswahl in Thüringen 2019. Er werde immer mehr zum Problem für die Partei, er wirke "wie ein Größenwahnsinniger", schrieben sie. Ihr Vorwurf: Höcke mache die AfD für breite Wählerschichten unwählbar.

Intern wird erwartet, dass solche Konflikte nun verstärkt ausgetragen werden, weil keine Rücksicht auf Wahltermine genommen werden muss. Dabei spielt die mögliche Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz eine wichtige Rolle. In der Partei sind die Sorgen groß, dass bürgerliche Kräfte abgeschreckt würden. Die "Alternative Mitte" formulierte es so: "Parteien, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden, verlieren Mitglieder, gewinnen keine Mehrheiten und verschwinden schließlich in der Bedeutungslosigkeit". Der AfD-Bundesvorstand hat im September eine Kommission eingesetzt, die Antworten darauf finden, aber auch die Partei prüfen soll. Zudem soll sie Regeln entwickeln, um verfassungsfeindliche Kräfte ausfindig zu machen und auszuschließen. Diese Bestrebungen sind allerdings umstritten in der AfD, die viele Kräfte angezogen hat, die sich in ihrer Radikalität nicht begrenzen lassen wollen.

Und in ihrer verbalen Schärfe sehen insbesondere im Osten viele AfD-Funktionäre ihr Erfolgsmodell. Wenn im nächsten Jahr gewählt wird, hoffen sie aufgrund der letzten Umfragen in Brandenburg, Thüringen und Sachsen auf Ergebnisse weit über zwanzig Prozent. Die AfD will erreichen, dass die anderen Parteien gegen sie kaum noch Regierungsbündnisse schmieden können.