29. Oktober 2018, 18:44 Uhr AfD Halali von rechts

Sie wollten die Regierung in Berlin "jagen", das hatte ihr Vorsitzender Alexander Gauland nach der Bundestagswahl angekündigt. Nun geht der AfD ein Hauptziel ihrer Attacken verloren.

Von Jens Schneider , Berlin

Die Spitzen der AfD sitzen in der Hauptstadt gerade in der Bundespressekonferenz, als die Nachricht vom Verzicht der amtierenden CDU-Chefin Angela Merkel die Runde macht. Alexander Gauland, der Partei- und Fraktionschef, lächelt und als Erstes fällt ihm eine süffisante Bemerkung ein. "Wir schaffen das", sagt er. Und wenig später erklärt Gauland, dass der bevorstehende Abschied der Kanzlerin von der CDU-Spitze ein Erfolg seiner Partei sei: "Das, glaube ich, hat sehr viel mit uns zu tun", sagt der 77-Jährige, der mehr als vier Jahrzehnte in der CDU war, die Partei wegen Merkels Politik verließ und die AfD 2013 mitgründete. Alice Weidel, die mit Gauland die AfD-Bundestagsfraktion leitet, sagt später am Tag: "Die Jagd, die mein Kollege Gauland angekündigt hatte, ist erfolgreich."

Die CDU-Vorsitzende Merkel ist für die AfD seit deren Gründung die wichtigste Gegnerin gewesen. Hinter dem Slogan "Merkel muss weg!" konnten sich bei Kundgebungen und Demonstrationen der AfD selbst die zerstrittenen Gruppierungen der Partei immer wieder vereinen. Auch die AfD-Führung weiß, dass die AfD vor allem wegen des Unmuts über die von der langjährigen CDU-Chefin geführte Bundesregierung gewählt wurde. So ist Gauland und seinen Gefährten in der Führung klar, dass mit der Entscheidung Merkels von diesem Montag sich auch für die AfD viel verändern kann.

Dabei wird es nach seiner Einschätzung darauf ankommen, wen die CDU zum Nachfolger Merkels wählt. Sollte die CDU einen konservativeren Kurs einschlagen und etwa Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die Partei anführen, ändere sich die Lage. "Ja, ich will gern zugeben", sagt Gauland: "Wenn morgen Herr Spahn Bundeskanzler wird, haben wir es schwerer."

Die AfD spricht nach der Hessenwahl von Stolz. "Das ist ein Moment Parteigeschichte", sagt Jörg Meuthen, neben Gauland der zweite Vorsitzende. In wenigen Jahren habe es seine Partei geschafft, in alle 16 Landtage und den Bundestag einzuziehen: "Für viele von uns war das gestern auch ein emotionaler Moment." Meuthen nennt es eine "Zeitenwende", an seiner Seite beklagt sich Gauland, dass die AfD am Wahlabend im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu kurz gekommen sei.

Meuthen gibt neue Ziele aus. Im nächsten Jahr wird in den drei ostdeutschen Bundesländern Brandenburg, Sachsen und Thüringen gewählt. Dort feierte die AfD vor fünf Jahren ihre ersten großen Erfolge. In Umfragen lag sie zuletzt über 20 Prozent. Die AfD wolle dort stärkste Partei werden, sagt Meuthen. Wenn dies gelinge, würde sich die Frage einer Regierungsbeteiligung stellen. Diese Option ist in der AfD durchaus umstritten, Meuthen spekuliert an diesem Montag, dass die Partei "sicherlich mal Koalitionsverhandlungen führen" werde.