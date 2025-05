Was die AfD so gefährlich macht

Pläne für Massenabschiebungen, Warnungen vor „Umvolkung“ oder „Herumgemessere“: So begründet der Verfassungsschutz in seinem Gutachten die Einstufung der AfD als „rechtsextremistisch“ – und diese Top-Politiker tauchen in dem vertraulichen Papier auf.

Von Markus Balser, Berlin

Um wie viel es bei diesen 1100 Seiten geht, wird schon klar, wenn man sieht, unter welcher Geheimhaltungsstufe das neue Verfassungsschutzgutachten zur AfD in der Hauptstadt landete. Nur der engste Kreis von Eingeweihten bekam es am vergangenen Montag zu Gesicht, als das Bundesamt für Verfassungsschutz das Papier offiziell an die Abteilung „Öffentliche Sicherheit“ im Bundesinnenministerium übersandt hatte. An jene Abteilung also, die sich mit der Bekämpfung von Extremisten befasst. Der Dienstweg nahm seinen Lauf. Am Dienstag erfuhr auch Noch-Ministerin Nancy Faeser (SPD) die brisante Nachricht, dass der Inlandsgeheimdienst die Partei, die im neuen Bundestag die größte Oppositionspartei ist, für verfassungsfeindlich und „gesichert rechtsextremistisch“ hält.