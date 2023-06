© Reuters

Im thüringischen Sonneberg setzte sich der AfD-Kandidat Sesselmann in einer Stichwahl gegen den CDU-Kandidaten Köpper durch. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 60 Prozent. Passanten in Sonneberg äußerten sich am Montag zu möglichen Gründen für das Ergebnis.